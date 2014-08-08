Бійці АТО взяли під контроль Мар'їнку

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє добровольчий батальйон "Донбас".

"Збройні сили України та добровольчі батальйони взяли під контроль селище Мар'їнка, що розташоване на околиці Донецька. Втім, на території довкола ще залишається значна кількість сепаратистів", - повідомили у батальйоні.

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Під час спецоперації бійці "Донбасу" виявили укріплену позицію бойовиків і обстріляли її з ПТРК "Фагот". У відповідь по військових стріляв снайпер.