ООН готова збільшити гуманітарну допомогу Україні - Генсек

Про це йдеться в заяві генерального секретаря всесвітньої організації Пан Гі Муна, пише ИТАР-ТАСС.

"Генеральний секретар ООН продовжить активно і пильно спостерігати за ситуацією. Якщо відбудеться подальше погіршення гуманітарної ситуації або зусилля уряду (України) будуть недостатні для задоволення гуманітарних потреб, ООН готова розглянути додаткові заходи з підтримки (українського населення)", - йдеться в заяві.

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У ньому також наголошується, що "на даному етапі з ситуацією належним чином справляється уряд України у співпраці з міжнародними партнерами".

Генсек ООН закликав усі сторони "подвоїти зусилля щодо досягнення стійкого і мирного політичного врегулювання конфлікту на сході України".

"Це - найефективніший спосіб врятувати життя і уникнути гуманітарної кризи", - наголосив Пан Гі Мун.