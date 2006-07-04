Луценко не може забути про п`ятьох екс-начальників, які вкрали 2 мільярди

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО ініціює розгляд на засіданні секретаріату Ради національної безпеки і оборони питання про хід слідства кримінальних справ проти 5 екс-начальників залізниць України, яких обвинувачують у крадіжці 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив у ході робочої поїздки до Полтави 3 липня.

«Минулого року силами УБЕЗ, УБОЗ, потім і Генеральної прокуратури, були порушені кримінальні справи, загальним обсягом збитків у 2 млрд. грн, за системою «Укрзалізниці». Ці люди були допитані, навіть були затримані, потім була депутатська недоторканість, і їх повипускали. Тепер їх ніхто навіть не викликає. Я сьогодні підписав лист ГОРБУЛІНУ із проханням розглянути на черговому засіданні секретаріату РНБО, не на раді РНБО за участю Президента, а на нашій внутрішній нараді, питання про те, як розслідуються ці справи. Вони не мої. Я не маю можливості в них влазити. Але і мене серце по-людськи болить за те, що 5 начальників управлінь так і не відповіли за вкрадені в народу два мільярди. Зараз ці справи ніяк для суду не доходять”, - заявив міністр МВС.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України розслідує кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Міністерства транспорту та зв`язку України (ч.2 ст. 364 УК України). В рамках розслідування цієї справи ГПУ встановила випадки фінансування політичних партій підприємствами, підлеглими цьому міністерству.

Рік тому Святослав ПІСКУН, на той час генеральний прокурор, назвав розслідування по Мінтрансу "справжньою бомбою". "Таких справ, як ми маємо по Мінтрансу, в нас ще не було, не рахуючи справу ЛАЗАРЕНКА", - заявив С.ПІСКУН. - Там і міжнародні зв`язки, і відмивання коштів... Нам роботи вистачить на декілька років".