Тимчук: РФ не може забезпечити необхідну кількість найманців на Донбасі

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"В останні дні знову відмічається поява серед груп, які перекидалися на Донбас з Росії, військовослужбовців ЗС РФ. Це свідчить про те, що російське керівництво, яке не може забезпечити необхідну кількість найманців, рятує терористів на Донбасі з використанням усіх доступних ресурсів", - повідомив експерт. Читайте такожТимчук: РФ різко збільшила перекидання найманців-колишніх міліціонерів в Україну

Тимчук підкреслив, що при цьому російське керівництво ігнорує думку міжнародного співтовариства.

"Разом з тим, протягом останнього тижня ми фіксували кілька випадків розмінування бойовиками ділянок місцевості на кордоні з РФ в підконтрольних ними районах. Це може свідчити про підготовку терористами шляхів втечі на територію Росії, але може означати і забезпечення запасних маршрутів перекидання на Донбас російських найманців і зброї", - інформує експерт.