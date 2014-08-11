З Росії тривають артобстріли українських пунктів пропуску - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Продовжуються обстріли позицій сил АТО з території РФ та спроби незаконного проникнення на територію України російських найманців під вогневим прикриттям», - підкреслив він.

«Зокрема, учора росіяни з села Маноцький Російської Федерації обстріляли з артилерії та мінометів наші прикордонні підрозділи в районі «Станично-Луганське», - заявив Лисенко.

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Крім того, речник РНБО повідомив, що «сьогодні вночі з трьох напрямків, в тому числі з російської території, обстріляли пункт пропуску «Успенка» на Донеччині». «Це зайвий раз підтверджує координацію агресії Російською Федерацією», - наголосив Лисенко.

Також, за його словами, за минулу добу росіяни обстріляли прикордонників неподалік пунктів пропуску «Красна Талівка», «Мілове» та «Іванівка».