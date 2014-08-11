«Свобода» хоче ввести виборчий збір для заможних громадян

За словами Тягнибока, націоналісти виступають проти збільшення виборчої застави для партій (12,5 млн грн) і кандидатів у депутати (120 тис. грн), яку запропоновано в змінах до виборчого законодавства.

«Разом із Олексієм Кайдою ми нині зареєстрували законопроект 4458а "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження виборчого збору) ". Законодавчою ініціативою пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, які передбачають тимчасово, до 1 січня 2015 року, встановити виборчий збір, платниками якого будуть фізичні особи», - повідомив Тягнибок.

При цьому «Свобода» хоче ввести цей збір лише для осіб із високим рівнем доходів, для яких пропонується встановити диференційовані ставки.

Так, законопроект передбачає податок на доходи від дивідендів, інвестиційних прибутків та операцій із цінними паперами. Як зазначив Тягнибок, саме операції із цінними паперами є способом отримання своєї «заробітної плати» найбагатшими людьми в Україні.

Законопроект пропонує ставку у 10% якщо такі доходи особи не перевищують 1 мільйон гривень, 15% - для доходів від 1 до 10 млн грн, та 20% для доходів більше за 10 млн грн.

Також за законопроектом особа із щомісячним доходом у 25-49 тисяч гривень (заробітна плата та інші винагороди в рамках трудових відносин) має сплачувати 5% виборчого збору. Особа із доходом до 73 тисяч – 10%, до 97 тисяч – 15%, і більше 97 тисяч гривень – 20%.

Передбачається також податок на банківські депозити та процентні доходи, який рахується в момент виплати доходу – у розмірі 5% для доходів у 18-61 тис. грн та 10% для доходів більше за 61 тис. грн.

Нагадаємо, раніше «Свобода» пропонувала ввести спеціальний збір із олігархів для фінансування Збройних сил, які задіяні в АТО у Донбасі. Ініціатива націоналістів передбачала одноразову сплату 10% річного доходу тими українцями, які задекларували дохід в обсязі між 500 тисячами гривень та 1 мільйоном, 15% - між 1 і 10 млн, 20% - між 10 та 100 млн, та 25% у випадку отримання доходів більше за 100 млн гривень.