Операція з визволення Луганська і Донецька може тривати кілька тижнів - командир батальйону “Азов”

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив командир батальйону “Азов” Андрій Белецький сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, наразі про повне оточення вказаних міст не може йти мова, але, тим не менш, у терористів залишились вкрай вузькі коридори, по яких вони можуть отримувати зброю та живу силу. “Вони в Донецьку вже відчувають нестачу в людях і боєприпасах», - зазначив Белецький.Читайте такожТимчук: Повний контроль над Шахтарськом і Красним Лучем повністю відріже "ДНР" від "ЛНР"

«Що стосується взяття мільйонного міста - це справа не безболісна, оскільки треба створити гуманітарні коридори, вивести людей. До будь-яких дат, скажімо Дня Незалежності, це підв'язати не можна - це найскладніша з військових операцій. Це справа тижнів. Це буде непроста операція, але ми з нею впораємось”, - наголосив Белецький.Читайте такожРадник Авакова: за Донецьк буде серйозна боротьба

Говорячи про комунікацію батальйону “Азов” з іншими силами АТО, Белецький зазначив, що наразі спостерігається покращення у комунікації, зокрема значно менше стало бюрократичної тяганини, а певні питання вирішуються безпосередньо на місці.