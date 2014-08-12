Парламент ратифікує Угоду про асоціацію з ЄС у вересні - АП
01:27, 12 серпня 2014Політика
0 0
Верховна Рада України ратифікує угоду про асоціацію з ЄС не пізніше вересня цього року.
Рада ратифікує угоду про асоціацію з ЄС у вересні
Про це в ефірі програми «Свобода слова» заявив заступник глави Адміністрації Президента України Валерій Чалий.
«Ратифікацію угоди з ЄС не можна переносити. Максимум у вересні ця угода буде ратифікована. Європейські партнери приймають цей графік і перенесення ратифікації не буде», - заявив він.
Читайте такожВР негайно розгляне Угоду про асоціацію з ЄС після його внесення президентом - Турчинов
Чалий зазначив, що президент Петро Порошенко «чітко обговорив графіки» з головою Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter