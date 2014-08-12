Парламент ратифікує Угоду про асоціацію з ЄС у вересні - АП

Про це в ефірі програми «Свобода слова» заявив заступник глави Адміністрації Президента України Валерій Чалий.

«Ратифікацію угоди з ЄС не можна переносити. Максимум у вересні ця угода буде ратифікована. Європейські партнери приймають цей графік і перенесення ратифікації не буде», - заявив він.

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Чалий зазначив, що президент Петро Порошенко «чітко обговорив графіки» з головою Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу.