З'явилося відео, як росіяни перефарбовують КамАЗи для "гуманітарної місії"

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як в Росії готуються до "гуманітарної місії"

На відео кілька десятків "КамАЗів" стоять біля військової бази в оточенні значної кількості військових. Читайте такожРосіяни у соцмережах хизуються, як вантажать військові фури "гуманітаркою" для України Більшість авто вже перефарбована у білий колір, решта – лише наполовину.

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