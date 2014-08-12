З'явилося відео, як росіяни перефарбовують КамАЗи для "гуманітарної місії"

01:45, 12 серпня 2014
Політика
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У мережі з'явилося відео, на якому видно, як в Росії готуються до "гуманітарної місії"

/ ВКонтакте

На відео кілька десятків "КамАЗів" стоять біля військової бази в оточенні значної кількості військових.

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Більшість авто  вже перефарбована у білий колір, решта – лише наполовину. 

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