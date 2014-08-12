ГПУ проведе консультації з Ліхтенштейном і Швейцарією про повернення грошей екс-чиновників Януковича
Про це на брифінгу повідомив речник генпрокурора Юрій Бойченко.
У серпні-вересні Генеральна прокуратура проведе консультації з представниками Ліхтенштейну і Швейцарії з приводу повернення 164 млн євро, незаконно виведених за кордон посадовцями режиму Віктора Януковича.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник генпрокурора Юрій Бойченко.
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За його словами, зокрема у серпні в ГПУ відбудуться консультації з представниками Ліхтенштейну з приводу повернення 27 млн євро, заарештованих на рахунках у цій країні.
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Крім того, у вересні запланований візит представників Генпрокуратури до Швейцарії для обговорення питання повернення заарештованих на рахунках 137 млн євро, які належали колишнім українським високопосадовцям.