Два батальйони міліції потрапили під мінометний обстріл в зоні АТО

Про це повідомила прес-служба МВС. "Вночі у зоні АТО під обстріл потрапили бійці батальйонів "Золоті ворота" і "Вінниця". За свідченнями командирів спецпідрозділів обстріл вівся з відстані 1,5 км. Стріляли терористи з важкого озброєння – мінометів калібру 122 та 82 мм", - йдеться у повідомленні.

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У повідомленні уточнюється, що бійці вступили в бій із сепаратистами, намагаючись дати відсіч. "Під час обстрілу ніхто із українських бійців не постраждав. Жертв немає", - говориться в повідомленні.