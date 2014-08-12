Два батальйони міліції потрапили під мінометний обстріл в зоні АТО
17:06, 12 серпня 2014Політика
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У зоні проведення АТО бійці підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення "Золоті ворота" та "Вінниця" були обстріляні з важкого озброєння.
REUTERS
Про це повідомила прес-служба МВС. "Вночі у зоні АТО під обстріл потрапили бійці батальйонів "Золоті ворота" і "Вінниця". За свідченнями командирів спецпідрозділів обстріл вівся з відстані 1,5 км. Стріляли терористи з важкого озброєння – мінометів калібру 122 та 82 мм", - йдеться у повідомленні.
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У повідомленні уточнюється, що бійці вступили в бій із сепаратистами, намагаючись дати відсіч. "Під час обстрілу ніхто із українських бійців не постраждав. Жертв немає", - говориться в повідомленні.
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