Турчинов пообіцяв, що Рада розгляне законопроекти про люстрацію у четвер

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов заявляє, що до четверга, 14 серпня, законопроекти про люстрацію пройдуть узгодження у профільному комітеті ВР і в четвер будуть винесені на розгляд парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на пленарному засіданні ВР.

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Народний депутат Сергій Каплін (фракція “УДАР”) почав вимагати приступити до розгляду законопроектів про люстрацію вже сьогодні.

На це Турчинов попросив його “не займатися піаром” та нагадав, що сьогодні питання щодо люстрації було включено до порядку денного. За словами Турчинова, “профільні комітети у середу повинні розглянути законопроекти альтернативні по цьому напрямку, і в четвер вони будуть включені на розгляд у сесійній залі”.