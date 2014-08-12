Бійці "Айдара" затримали мера Артемівська, який допомагав терористам

18:24, 12 серпня 2014
Політика
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Бійці батальйону "Айдар" затримали мера Артемівська, який співпрацював з терористами.

Фото УНИАН

Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"В місті Щастя бійцями батальйону "Айдар" був затриманий мер Артемівська і ще один чоловік, які співпрацювали з терористами", - зазначив він.

"Тепер вони дають свідчення", - додав Андрій Лисенко.

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