Бійці "Айдара" затримали мера Артемівська, який допомагав терористам
18:24, 12 серпня 2014Політика
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Бійці батальйону "Айдар" затримали мера Артемівська, який співпрацював з терористами.
Андрій Лисенко: бійці "Айдара" взяли мера Артемівська / фото УНІАН
Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"В місті Щастя бійцями батальйону "Айдар" був затриманий мер Артемівська і ще один чоловік, які співпрацювали з терористами", - зазначив він.
"Тепер вони дають свідчення", - додав Андрій Лисенко.
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