Депутат Бандуров вийшов з фракції Партії регіонів

Народний депутат Володимир Бандуров вийшов зі складу депутатської фракції Партії регіонів.

Про це повідомив голова Верховної Ради Олександр Турчинов, посилаючись на відповідну заяву депутата. Читайте такожУ ПР обговорюють заміну Єфремову, новим головою партії може стати Новинський - ЗМІ Володимир Бандуров був обраний по виборчому округу №79 (Запорізька область). Він був заступником голови депутатської фракції Партії регіонів (ПР). Нагадаємо, останнім часом депутати масово покидають фракцію ПР. Після виходу Володимира Бандурова фракція ПР налічує 77 депутатів.

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