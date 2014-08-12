Росія направила на кордон з Україною курсантів-артилеристів - штаб АТО

Бойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО, в тому числі з території Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Як повідомило джерело, обстріли мирних поселень, «зелених коридорів» та позицій українських військовослужбовців прийняло особливо цинічний характер. Командуванням Збройних Сил Російської Федерації прийнято злочинне рішення про направлення до прикордонної зони з Україною артилерійських розрахунків з різних округів Російської Федерації, та курсантів-артилеристів. Розрахунки проводять бойові стрільби по вищевказаним цілям", - йдеться у повідомленні.

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У той же час, українскі війська продовжують заходи з блокування угрупувань бойовиків від основного транспортного напрямку сполучення з Росією а також остаточного оточення Луганська.

"Бойовики з останніх сил на останньому подиху намагаються утримати під контролем міста Іловайськ, Горлівка, Шахтарськ, Єнакієве", - підкреслюють у штабі АТО.