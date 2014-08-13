У Свердловську бойовики захопили шахти
13:43, 13 серпня 2014Політика
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У місті Свердловськ Луганської області бойовики захопили шахти.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
“Є оперативна інформація, що бойовики захопили шахти у Свердловську”, - сказав Лисенко.
Він зазначив, що, як правило, після захоплень терористи займають адміністративні будівлі, в яких їм зручно знаходитись.
Читайте такожУ Свердловську озброєні люди захопили підприємство під свій штаб - міліція Також Лисенко повідомив, що у Вуглегірську терористи підірвали міст поблизу фільтрувальної станції.
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