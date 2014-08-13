У Свердловську бойовики захопили шахти

13:43, 13 серпня 2014
Політика
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У місті Свердловськ Луганської області бойовики захопили шахти.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

“Є оперативна інформація, що бойовики захопили шахти у Свердловську”, - сказав Лисенко.

Він зазначив, що, як правило, після захоплень терористи займають адміністративні будівлі, в яких їм зручно знаходитись.

Читайте такожУ Свердловську озброєні люди захопили підприємство під свій штаб - міліція Також Лисенко повідомив, що у Вуглегірську терористи підірвали міст поблизу фільтрувальної станції.

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