У Свердловську бойовики захопили шахти

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

“Є оперативна інформація, що бойовики захопили шахти у Свердловську”, - сказав Лисенко.

Він зазначив, що, як правило, після захоплень терористи займають адміністративні будівлі, в яких їм зручно знаходитись.

Читайте такожУ Свердловську озброєні люди захопили підприємство під свій штаб - міліція Також Лисенко повідомив, що у Вуглегірську терористи підірвали міст поблизу фільтрувальної станції.