Кримським користувачам блокують доступ до українських сайтів - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник "Інфомаційного опору" Дмитро Тимчук.

"Окупаційна влада Криму почала війну проти України в інформаційному просторі. Кримським користувачам блокують доступ до українських сайтів, контролюються соцмережі", - написав він.

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Тимчук нагадав, що раніше були відключені українські телеканали.

"Все це дуже ускладнює завдання інформаційного відвоювання Криму, без якого важко уявити його звільнення від окупантів. Я вже не раз говорив: ми повернемо Крим так само, як втратили", - додав він.