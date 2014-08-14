Кримським користувачам блокують доступ до українських сайтів - Тимчук
00:51, 14 серпня 2014Політика
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Окупаційна влада Криму блокує кримчанам доступ до українських сайтів та соцмереж
Кримським користувачам блокують доступ до українських сайтів / Роскомнадзор
Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник "Інфомаційного опору" Дмитро Тимчук.
"Окупаційна влада Криму почала війну проти України в інформаційному просторі. Кримським користувачам блокують доступ до українських сайтів, контролюються соцмережі", - написав він.
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Тимчук нагадав, що раніше були відключені українські телеканали.
"Все це дуже ускладнює завдання інформаційного відвоювання Криму, без якого важко уявити його звільнення від окупантів. Я вже не раз говорив: ми повернемо Крим так само, як втратили", - додав він.
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