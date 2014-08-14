Нацрада видала ліцензію телеканалу Ukraine Today

«Програми Ukraine Today можуть бачити глядачі всієї України і більшої частини Європи і Росії. Наступного року компанія планує розширити мовлення на Канаду і США», - сказано в повідомленні.

За даними Нацради, дирекція каналу проводить активну роботу із залучення до ретрансляції програм Ukraine Today кабельних операторів європейських країн. При цьому пріоритетними напрямками є Велика Британія, Німеччина і Франція.

«До роботи в Ukraine Today залучені іноземні журналісти, які протягом тривалого часу працюють в Україні», - наголошується в повідомленні.

За словами генерального продюсера телеканалу Тетяни Пушнової, до створення цього каналу залучені усі працівники Телевізійної служби новин каналу «1 +1».

«Саме завдяки їх ентузіазму і наполегливій праці вдалося за такий короткий термін створити канал іномовлення», - процитувала прес-служба Пушнову.

Читайте такожНацрада продовжила ліцензії шести українським каналамЯк повідомляв УНІАН, один з найбільших українських медіа-холдингів «1+1 медіа» планував запустити міжнародний новинний телеканал Ukraine Today у тестовому режимі з 11 серпня. Мовлення телеканалу у повному обсязі буде запущено з 24 серпня.

Читайте такожТелеканалу UBR оголошено попередження через пропаганду війни і заклики до сепаратизмуГенеральним продюсером Ukraine Today призначено Тетяну Пушнову, яка з вересня 2011 року обіймає посаду шеф-редактора «ТСН».

Спочатку телеканал транслюватиметься англійською мовою, а з часом також російською. Цього року канал буде доступний на території Європи, а вже з наступного року і на території США.