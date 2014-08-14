Український дім планують відремонтувати до Дня незалежності

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Українського дому Юрій Стельмащук на прес-конференції в Києві.

«Звичайно, після важких історичних подій для нашої держави відбудова Українського дому є надзвичайно важливою справою… Перший захід буде 24 серпня», - сказав Стельмащук.

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Реконструкція буде проведена силами співробітників Українського дому і волонтерів за допомогою будівельних матеріалів, які передають закладу представники бізнесу. Зокрема йдеться про більш як тисячу літрів фарби та інші матеріали для реконструкції внутрішніх приміщень на площі понад 3500 кв. м.

Щодо оцінки пошкодженого майна Стельмащук зауважив, що створено спеціальну комісію, яка проводить інвентаризацію. «Однозначно, кінцевого результату і кінцевих затрат, на які було завдано шкоди або просто розкрадено і знищено, на даний час ми назвати не можемо», - сказав він.

За словами Стельмащука, на першому етапі необхідно мінімум 600 тис. грн, і Державне управління справами, якому належить будівля, знайшло ці кошти.

На подальшу реконструкцію, яка, за словами Стельмащука, може тривати кілька років паралельно з роботою закладу, потрібно 40 млн грн, що підуть на відновлення підвалів, фонтанів, кінозалу, даху тощо. «По плану рік -два, можливо, три», - сказав він.