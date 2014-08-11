Київ проведе відкритий конкурс щодо облаштування Майдану

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту містобудування та архітектури.

«Стартуватиме конкурс 1 листопада. До цього ж часу всі бажаючі можуть подавати заявки на участь до Департаменту містобудування та архітектури», – йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа прилеглих до Хрещатика вулицях відновили рух транспорту

У вересні-жовтні планується провести другий тур публічних дискусій щодо облаштування Майдану.

Таке рішення було прийнято оргкомітетом конкурсу після проведення більше як 10 публічних обговорень з громадськістю та спільної роботи ініціативної групи експертів.

Експертною групою було запропоновано нове бачення конкурсу, засноване на дослідженні думки громади. Так, конкурс з робочою назвою «Територія гідності» має вирішити не тільки питання встановлення пам’ятного меморіалу Героям «Небесної сотні», а й подальшу долю Майдану з прилеглими вулицями. Конкурсні роботи учасників мають розкрити ідеї, за які стояв Майдан, світлі надії Героїв Майдану на гідне життя у вільній демократичній Україні. Організатори конкурсу сподіваються, що після розгляду ідей учасників конкурсу буде зрозуміло, яким чином меморіалізувати події Революції гідності.

На думку головного архітектора Києва Сергія Целовальника, «люди поклали життя за торжество ідеалів рівності, гідності, єдності, волі, і для їхнього вшанування недостатньо просто поставити новий пам`ятник».

Як відомо, відсьогодні Хрещатик повністю відкритий для транспорту. На центральній вулиці міста та всіх прилеглих вулицях, крім Інститутської, відновлено автомобільний рух.