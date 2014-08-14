По всьому Донецьку чути залпи важкої артилерії, на території нафтобази почалася пожежа

У Донецьку на даний час практично в усіх районах міста чути звуки роботи важкої артилерії та вибухи, горить господарська споруда на території нафтобази в Кіровському районі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«Обстановка в Донецьку станом на 13.00 напружена. За інформацією жителів, практично в усіх районах міста чути звуки роботи важкої артилерії та вибухи», - сказано в повідомленні.

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Також у міськраді констатували, що за повідомленнями ДСНС у Донецькій області, зафіксовано багато загорянь на території міста Моспине (місто підпорядковане Донецькій міськраді - УНІАН). У Кіровському районі видно стовп диму з боку селища шахти «Лідіївка» і горить господарська споруда на території нафтобази. Пожежні розрахунки виїхали не місце для ліквідації загоряння і з'ясування причин його виникнення, запевнили в міськраді. Міськрада закликала жителів Донецька «у зв'язку з напруженою обстановкою обмежити перебування на вулицях міста».