Луценко про знищену російську бронеколону: нех*й шастать
00:49, 16 серпня 2014Політика
1 0
Радник президента України Юрій Луценко вважає, що ракета - зрозумілий аргумент для непрошених гостей
Луценко вважає, що ракета - зрозумілий аргумент для непрошених гостей / Фото УНІАН
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи знищення частини колони російської бронетехніки, яка вночі перетнула український кордон.
"Сьогодні в секторі Д був великий БУМ. Від нахабно розгорнутого табору з 70 одиниць бронетехніки з російськими позначками на борту залишилася гора металобрухту", - написав він.
Читайте такожКолона російської бронетехніки перетнула український кордон на очах у західних журналістів. МЗС РФ закликає терміново припинити вогонь в зоні АТО
"Підтримую рішення президента. Ракета - зрозумілий аргумент для непрошених гостей. Та й переговори РФ-ЄС-Україна будуть результативнішими", - додав Луценко.
"Нехай щастить, або по рускі - нех*й шастать", - написав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter