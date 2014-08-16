Луценко про знищену російську бронеколону: нех*й шастать

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи знищення частини колони російської бронетехніки, яка вночі перетнула український кордон.

"Сьогодні в секторі Д був великий БУМ. Від нахабно розгорнутого табору з 70 одиниць бронетехніки з російськими позначками на борту залишилася гора металобрухту", - написав він.

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"Підтримую рішення президента. Ракета - зрозумілий аргумент для непрошених гостей. Та й переговори РФ-ЄС-Україна будуть результативнішими", - додав Луценко.

"Нехай щастить, або по рускі - нех*й шастать", - написав він.