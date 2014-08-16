Під Антрацитом сили АТО знищили групу бойовиків - журналіст

Під Антрацитом сили АТО знищили групу бойовиків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Роман Бочкала.

"Вириваючись з оточення з-під Антрациту, бійцям першого батальйону 30-ї бригади вдалося ліквідувати групу бойовиків", - написав він.

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За словами журналіста, серед інших одиниць знищеної техніки, виділяється "жигуль" з емблемою Донського козацтва. Крім того, у бойовиків було чимало зброї.

"У кожного бойовика була при собі сума від 7 до 12 тис. грн., коштовності, вироби з золота. Судячи з усього, вкрадені у місцевих жителів. Інакше як пояснити жіночі сережки і кулони у кишенях терористів. Втім, їм вони вже не знадобляться", - зазначив Бочкала.