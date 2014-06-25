Бойовики обстріляли позиції сил АТО в Антрациті, можливо застосовувалися артилерійські знаряддя - Тимчук

За оперативними даними групи «Інформаційний Опір» бойовики завдали удар по позиціях сил АТО в Антрациті.

Про це керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці в соцмережі.Читайте такожПорошенко не виключає вихід з режиму припинення вогню "За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», під Антрацитом терористами обстріляний блокпост сил АТО", - повідомив експерт. За попередніми даними, було завдано артилерійський удар. Втрат серед силовиків немає.

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