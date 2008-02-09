Кінах: фінішний етап вступу України до СОТ «був проведений не прозоро»

Президент Українського союзу промисловців і підприємців, народний депутат Анатолій КІНАХ вважає, що фінішний етап вступу України до Світової організації торгівлі «був проведений не прозоро».

Про це він заявив в інтерв`ю виданню «Київський телеграфЪ» (8-14 лютого).

«Наприклад, до цих пір не відомо, на яких умовах Україна вступає до цієї організації в сфері експортних мит. На мій погляд, ми повинні зберегти за собою право в рамках СОТ захищати свої інтереси через розумну і гнучку політику експортних мит. Особливо тих, які сьогодні зафіксовані як окремі закони. Це насіння соняшнику, металобрухт, шкіряна сировина», - зазначив депутат.

За словами А.КІНАХА, однією зі спірних умов вступу до СОТ було зобов`язання України забезпечити вільний транзит енергоносіїв. «Не знаю, чим закінчилася дискусія, але подібної умови не висували жодній країні! Якщо ми на неї погодилися, то це означає, що Україна буде зобов`язана забезпечувати транзит навіть на невигідних для країни умовах», - вважає він.

Крім того, переконаний президент УСПП, Україна, вступаючи до СОТ, не має чіткої стратегії дій відносно ризикованих секторів своєї економіки, і в першу чергу йдеться про аграрний сектор, підприємства малого і середнього бізнесу, автомобілебудування.

На думку А.КІНАХА, також важливо посилити захист громадян України від неякісної продукції, зокрема тієї, що містить генетично модифіковані організми (ГМО).

Водночас, він наголошує на необхідності вступу до СОТ. «Вступати до СОТ треба, і це не є предметом для дискусій», - сказав А.КІНАХ, проте підкреслив, що необхідно пам`ятати, що сьогодні СОТ - це 151 країна і 95% світової продукції, які в першу чергу будуть конкурентами України.

«Кожна країна в ході обговорення умов для свого вступу до СОТ прагне добитися максимальних переваг для національної економіки. Ми ніколи не повинні про це забувати. І умови прийому повинні бути адекватними нашим національним інтересам», - переконаний А.КІНАХ.

Тому, за його словами, на етапі ратифікації документів про вступ до СОТ парламентаріям треба буде дуже серйозно їх вивчити разом із експертами, асоціаціями бізнесу, об`єднаннями підприємців.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Генеральна рада Світової організації торгівлі схвалила приєднання України до СОТ. Верховна Рада України повинна до 4 липня 2008 р. ратифікувати цей документ. Повноправним членом СОТ Україна стане через 30 днів після ратифікації документа парламентом.