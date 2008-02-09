12 питань до Росії від ВО ”Свобода”

14:21, 09 лютого 2008
Політика
1913 0

...або Як вийти на якісно новий рівень

Голова Всеукраїнського об’єднання "Свобода" Олег ТЯГНИБОК наполягає на тому, щоб керівництво України ставило на переговорах з Росією питання, які відновлять історичну справедливість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на партійній конференції ВО «Свобода».

О.ТЯГНИБОК заявив, що для гармонізації відносин між Україною і Росією, виведення їх на якісно новий рівень та відновлення історичної справедливості ВО "Свобода" пропонує порушити такі питання:

- визнати існування державного боргу Російської Федерації перед Україною, зокрема щодо втрачених заощаджень громадян України в Ощадбанку СРСР, зобов`язати компенсувати їх з ненарахованими відсотками за останні 17 років і моральними збитками;

- припинити втручання Росії у здійснення Україною самостійної зовнішньої політики;

- припинити інформаційну війну проти української нації, що полягає у формуванні ворога в образі незалежної Української держави;

- ліквідувати фінансову, кадрову та медійну підтримку організованих антиукраїнських формувань, керівні центри яких зосереджені на території Російської Федерації.

- розпочати підготовку процесу виведення баз російського Чорноморського флоту з території України до 2017 року.

- негайно виконати рішення українських судів щодо передачі навігаційних об`єктів на території України з-під контролю російських військ українській стороні;

- негайно делімітувати кордон в Азовському морі та демаркувати його по всій довжині українсько-російського кордону на суходолі, припинити штучне гальмування цих процесів;

- оперативно ратифікувати угоди про реадмісію нелегальних мігрантів, які потрапили на територію України з Російської Федерації;

- неухильно дотримуватись норм європейського законодавства щодо функціонування та розвитку мов національних меншин, ліквідувати перешкоди у розвитку української мови на території Російської Федерації;

- визнати Голодомори 1921-1922, 1932-1933 та 1946-1947 років актами геноциду української нації;

- офіційно вибачитись за масові репресії українського національно-визвольного руху та цивільного населення у ХХ столітті;

- виплатити компенсації громадянам України за використаня їхньої примусової праці в процесі індустріалізації СРСР.

О.ТЯГНИБОК повідомив, що відповідне звернення було надіслано Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та секретарю РНБО Раїсі БОГАТИРЬОВІЙ.

На його переконання, якби ці питання піднімались при кожній зустрічі українських та російських високопосадовців, то вже був би конкретний результат.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter