12 питань до Росії від ВО ”Свобода”

Голова Всеукраїнського об’єднання "Свобода" Олег ТЯГНИБОК наполягає на тому, щоб керівництво України ставило на переговорах з Росією питання, які відновлять історичну справедливість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на партійній конференції ВО «Свобода».

О.ТЯГНИБОК заявив, що для гармонізації відносин між Україною і Росією, виведення їх на якісно новий рівень та відновлення історичної справедливості ВО "Свобода" пропонує порушити такі питання:

- визнати існування державного боргу Російської Федерації перед Україною, зокрема щодо втрачених заощаджень громадян України в Ощадбанку СРСР, зобов`язати компенсувати їх з ненарахованими відсотками за останні 17 років і моральними збитками;

- припинити втручання Росії у здійснення Україною самостійної зовнішньої політики;

- припинити інформаційну війну проти української нації, що полягає у формуванні ворога в образі незалежної Української держави;

- ліквідувати фінансову, кадрову та медійну підтримку організованих антиукраїнських формувань, керівні центри яких зосереджені на території Російської Федерації.

- розпочати підготовку процесу виведення баз російського Чорноморського флоту з території України до 2017 року.

- негайно виконати рішення українських судів щодо передачі навігаційних об`єктів на території України з-під контролю російських військ українській стороні;

- негайно делімітувати кордон в Азовському морі та демаркувати його по всій довжині українсько-російського кордону на суходолі, припинити штучне гальмування цих процесів;

- оперативно ратифікувати угоди про реадмісію нелегальних мігрантів, які потрапили на територію України з Російської Федерації;

- неухильно дотримуватись норм європейського законодавства щодо функціонування та розвитку мов національних меншин, ліквідувати перешкоди у розвитку української мови на території Російської Федерації;

- визнати Голодомори 1921-1922, 1932-1933 та 1946-1947 років актами геноциду української нації;

- офіційно вибачитись за масові репресії українського національно-визвольного руху та цивільного населення у ХХ столітті;

- виплатити компенсації громадянам України за використаня їхньої примусової праці в процесі індустріалізації СРСР.

О.ТЯГНИБОК повідомив, що відповідне звернення було надіслано Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та секретарю РНБО Раїсі БОГАТИРЬОВІЙ.

На його переконання, якби ці питання піднімались при кожній зустрічі українських та російських високопосадовців, то вже був би конкретний результат.