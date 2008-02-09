Раїса Богатирьова збирає журналістів

Розповісти про РНБО і консолідацію

11 лютого о 14.00 відбудеться брифінг секретаря Ради національної безпеки та оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ. Як повідомили УНІАН в апараті РНБОУ, тема брифінгу: “РНБО – політика консолідації”. Брифінг відбудеться за адресою: вул. Командарма Каменєва, 8, апарат РНБОУ. Акредитація на брифінг проводиться за телефонами: 255-05-15, 255-07-25.

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