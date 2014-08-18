На Донбасі шахту "Комсомолець" обстріляли з артилерії, всередині було семеро гірників
07:47, 18 серпня 2014Політика
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У неділю, 17 серпня, на Донбасі шахта "Комсомолець" була обстріляна з артилерії.
REUTERS
Як повідомляють у ДТЕК, на шахті палали господарські споруди. В результаті артобстрілу шахта повністю знеструмлена.
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На момент обстрілу в шахті перебувала аварійна бригада з 7 гірників, які забезпечували вентиляцію і відкачування води. Всіх людей вивели на поверхню, повідомляє ТСН.
Раніше повідомлялося, що на Луганщині за два днівнаслідок артобстрілів загинуло 5 осіб.
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