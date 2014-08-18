На Донбасі шахту "Комсомолець" обстріляли з артилерії, всередині було семеро гірників

Як повідомляють у ДТЕК, на шахті палали господарські споруди. В результаті артобстрілу шахта повністю знеструмлена.

Читайте такожНа Луганщині через обстріли знову знеструмлено дві шахти, гірників евакуюють

На момент обстрілу в шахті перебувала аварійна бригада з 7 гірників, які забезпечували вентиляцію і відкачування води. Всіх людей вивели на поверхню, повідомляє ТСН.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині за два днівнаслідок артобстрілів загинуло 5 осіб.