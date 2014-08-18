Бойовики провокують на Донбасі екологічну катастрофу, але для себе створюють "зелені зони" - штаб АТО

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Терористи надалі намагаються максимально знищити інфраструктуру Донецької та Луганської областей. Вони мінують дороги, водогони, соціальні установи тощо. А міста Донецьк та Луганськ сьогодні знаходиться на порозі не лише гуманітарної, а й екологічної катастрофи, яка штучно створюється терористами", - підкреслюють у штабі. Читайте такожКритична ситуація в Луганську: до міста не завозять продукти, медикаменти та паливо

Бойовики проводять поховання своїх поплічників не витримуючи жодних санітарних норм. Братські могили ледь присипаються землею.

"Водночас, загарбники для свого комфортного життя створюють так звані «зелені зони», куди не допускаються звичайні мешканці", - йдеться у повідомлені прес-служби штабу АТО.