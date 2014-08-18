Лавров скаржиться, що за сотні метрів від кордону з РФ "йде справжня війна"

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і преси МЗС РФ, про це він сказав журналістам у Берліні за підсумками зустрічі глав МЗС України, Франції, Німеччини і Росії.

«У будь-якому випадку, на нашій території ми маємо право ухвалювати рішення, які ми вважаємо за необхідне для забезпечення нашої безпеки. За кілька кілометрів, якщо не за сотні метрів від нашого кордону йде справжня війна», - сказав Лавров.

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При цьому він зауважив, що «багато було випадків, коли снаряди залітали на нашу територію».

«Ми не допускаємо, що це був свідомий акт. Напевно, все це було через випадок, з невміння. Але це відбувається. Є жертви людські, є руйнування громадського сектора на російській стороні», - сказав він.

Водночас Лавров заявив, що надання Україні військової допомоги з боку НАТО і Євросоюзу суперечило б усім досягнутим домовленостям.

«Погано я ставлюся до цього, це суперечить усім тим домовленостям, усім тим розумінням, які були досягнуті про необхідність припинення вогню і початку переговорів», - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, Росія упродовж кількох місяців направляє на територію Донецької і Луганської областей бойовиків із числа громадян Росії, а також новітнє російське озброєння, зокрема, танки, артилерію і системи «Град». Окрім цього, з території Росії щодня обстрілюються позиції сил АТО.

Дії підтримуваних Росією бойовиків привели до жертв серед мирного населення і великої кількості біженців.

Експерти не виключали, що керівництво РФ розглядає можливість прямої агресії проти України під виглядом введення "миротворців" на Донбас.

За даними РНБО України, станом на 6 серпня Росія стягнула до кордону з Україною понад 20 тисяч військових.

15 серпня низка ЗМІ повідомили, що колона з 23 бойових машин, цистерн з пальним і автомобілів супроводу з російськими номерами перетнула кордон з Україною в районі КПП «Ізварине». Ці повідомлення супроводжуються відповідними фотографіями.