СБУ перехопила переговори бойовиків: обстріляли з "Градів" Степове, переклали вину на АТО

При цьому відповідальність намагаються перекласти на сили АТО, повідомляє прес-служба СБУ.

У повідомленні не уточнюється, яке саме з численних населених пунктів Донбасу з назвою Степове мається на увазі. Бойовики в телефонній розмові уточнюють, що це Степове розташоване поряд з Березовим.

Читайте такожУ місті Моспине під Донецьком бойовики щоночі з «Градів» обстрілюють житлові кварталиНавідниця терористів на прізвисько "Корса" скаржиться, що терористи влучили в будинки мирних мешканців, схибивши на "мінуту", причому постраждали діти. У відповідь бойовик "Вовк" радить їй випити 150 грамів, аби заспокоїтися, і повідомляє, що "пустили інфу", начебто удару завдали сили АТО.

"Таке вже бувало. Це війна", - завершив розмову "Вовк".