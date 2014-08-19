УПЦ МП: Крим є територією України і має бути повернений

Про це заявив речник УПЦ МП протоієрей Георгій (Коваленко) на прес-конференції "Духовна спадщина митрополита Володимира та майбутнє УПЦ МП".

"Як громадяни України, ми думаємо про ситуацію з Кримом так само, як думає наш уряд, і так само, як думає вся світова спільнота: Крим є територією України і має бути повернений до складу української держави", - сказав він, відповідаючи на питання про позицію УПЦ МП в цьому питанні.

Читайте такожУ Київському патріархаті розчаровані обранням Онуфрія главою УПЦ МП Також протоієрей Георгій нагадав, що кримські єпархії УПЦ МП залишаються належними до української церкви, причому в цьому їх підтримав Московський патріархат.