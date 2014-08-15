На лідера КПУ Симоненка завели справу за спробу перевороту

Про це УНІАН повідомили у столичній прокуратурі, зауваживши, що кримінальне провадження за ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України було відкрите ще 17 червня і продовжує розслідуватися.

У свою чергу у прес-службі Генеральної прокуратури України зазначили, що це кримінальне провадження було відкрите за зверненням народного депутата від ВО “Свобода” Ігоря Мірошниченка.

Також у прокуратурі додали, що Симоненку повідомлення про підозру ще не вручено.

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Довідка УНІАН. Ч. 3 ст. 109 ККУ - дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.