Батальйону Донбас в Іловайську потрібне підкріплення - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Макс Левін.

"Погані новини, з-під Донецька. Зі слів Макса Дондюка, "Донбас" в Іловайську закріпилися. Також там мотострілки. Є бронетехніка. Але там реально м'ясорубка. Наших обстрілюють усім, чим лише можна, - Гради, міномети, Фаготи, зенітки, танки, снайпери. В "Донбасі" чотири 200-тих. Більше 10-ка поранених. Вибратися з Іловайська не можуть ніяк. Місце, де базується зараз "Донбас" обстрілюють - Гради, міномети. Снарядом розфігачило дотла автобус, що стояв на подвір'ї", - написав він.

Читайте такожБатальйон "Донбас" зазнав втрат і вийшов з бою під Іловайськом, "Шахтарськ" продовжує бій

Левін також зазначив, що бійці батальйонів Азов і Дніпро пішли з Іловайська.

"Дуже потрібне підкріплення, щоб утримати місто", - пише він.