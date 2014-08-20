Тимчук: Бої у Донецьку і Луганську ускладнюються застосуванням терористами важких озброєнь

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір».

"Тривають бої в районах н.п. Іловайск, Ясинувата, Донецьк, Луганськ, в районі Савур-Могили. Бойові дії в Донецьку і Луганську для сил АТО ускладнюються застосуванням терористами важких озброєнь, при обмеженні для наших підрозділів на застосування вогневих засобів, щоб уникнути масових жертв серед мирного населення", - написав у соцмережі керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожВ Луганськ прорвалася колона техніки бойовиків із 13 танків і більш як 30 авто

Він також підкреслив, що паралельно сили АТО проводять рейдові дії за напрямом Іловайськ-Зугрес.

"Також сили АТО проводять активні дії щодо ізоляції угруповань противника в районі н.п.Шахтерск і Красний Луч, а також у Перевальському районі Луганської області", - зазначив експерт.