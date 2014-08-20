На фугасі підірвався БТР-80 сил АТО, дані щодо втрат уточнюються

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Терористи продовжують обстріли позицій сил АТО. Зокрема, в районі Вергунського роз'їзду (Луганськ) з АГС-17 обстріляний опорний пункт сил АТО. Із БМ-21"Град" обстріляні позиції силовиків в районі н.п.Веселая Гора і Іловайськ. також з мінометів двічі обстріляний блокпост в районі н.п.Станіца Луганська ", - повідомив Тимчук.

Крім цього, бойовики за підтримки 2 танків і БМП атакували опорний пункт в районі Іловайська. Атака була відбита.

Як повідомлялося раніше, в липні прикордонники відділу прикордонної служби «Мілове» Луганського загону підірвалися на фугасі. 10 липня в районі прикордонного пункту пропуску «Довжанський» на фугасі підірвався бойова машина піхоти БМП-2 сил АТО. Загинули 4 військовослужбовці.