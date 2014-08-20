У Луганську не припиняються обстріли: вночі знову постраждали житлові будинки
У ніч із 19 на 20 серпня в обласному центрі тривали збройні протистояння, є нові руйнування житлових будівель та інших об`єктів міської інфраструктури.
У Луганську в зв`язку з бойовими діями зберігається критична ситуація, впродовж 18 днів жителі Луганська вимушені жити в умовах відсутності світла, води, мобільного й стаціонарного зв`язку.
Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, відновити енергопостачання неможливо через постійні бойові дії на території міста, обстріл Луганська не припиняється.
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Крім того, люди живуть під звуки пострілів і свист падаючих снарядів. Тривалий час ситуація в місті залишається вкрай критичною. В ніч із 19 на 20 серпня в обласному центрі тривали збройні протистояння, є нові руйнування житлових будівель та інших об`єктів міської інфраструктури.
За інформацією жителів, у результаті влучення мін постраждали житлові будинки по вулиці Леніна, Градусова, в районі Містечка заводу ”Луганськтепловоз”.
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У місті продовжують продавати хліб і найнеобхідніші продовольчі товари. Проте поставок продуктів харчування, медикаментів і пального до міста давно немає. Також протягом кількох місяців не виплачуються зарплати, пенсії та соціальні виплати.