Три катери берегової охорони ФСБ Росії здійснили провокацію в Азовському морі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Спостерігається активність ведення російською стороною розвідки узбережжя Азовського моря. Вчора у цьому районі Морська охорона Держприкордонслужби України зафіксувала провокацію з боку Росії», - зазначив він.Читайте такожЗМІ: Бойовики переправляють зброю з Керчі до Маріуполя через Азовське море

Лисенко уточнив, що «об 11:30 в районі населеного пункту Сєдове було виявлено 3 катери «Мангуст» берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії, що рухались курсом у напрямку Маріуполя. Після попередження про відкриття вогню катери повернулись в територіальні води РФ».