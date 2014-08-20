Три катери берегової охорони ФСБ Росії здійснили провокацію в Азовському морі
13:13, 20 серпня 2014Політика
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Три катери берегової охорони ФСБ Росії здійснили провокацію в Азовському морі. Після попередження про відкриття вогню катери повернулись в територіальні води РФ».
Три катери берегової охорони ФСБ Росії здійснили провокацію в Азовському морі
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Спостерігається активність ведення російською стороною розвідки узбережжя Азовського моря. Вчора у цьому районі Морська охорона Держприкордонслужби України зафіксувала провокацію з боку Росії», - зазначив він.Читайте такожЗМІ: Бойовики переправляють зброю з Керчі до Маріуполя через Азовське море
Лисенко уточнив, що «об 11:30 в районі населеного пункту Сєдове було виявлено 3 катери «Мангуст» берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії, що рухались курсом у напрямку Маріуполя. Після попередження про відкриття вогню катери повернулись в територіальні води РФ».
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