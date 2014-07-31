Бойовики продовжують отримувати зброю з окупованого Росією Криму - штаб АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

"Разом з тим продовжується постачання зброї та боєприпасів з тимчасово окупованої території АР Крим на Азовське узбережжя Донецької області", - повідомляють у штабі.

Нагадаємо, у червні терористи обстрілювали українських силовиків зі своїх позицій у захоплених районах, з території Росії і з Азовського моря.