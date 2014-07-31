Бойовики продовжують отримувати зброю з окупованого Росією Криму - штаб АТО

07:59, 31 липня 2014
Політика
1 0

Бойовики продовжують отримувати зброю та боєприпаси з окупованого Росією Криму.

Фото: УНИАН

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

"Разом з тим продовжується постачання зброї та боєприпасів з тимчасово окупованої території АР Крим на Азовське узбережжя Донецької області", - повідомляють у штабі. 

Нагадаємо, у червні терористи обстрілювали українських силовиків зі своїх позицій у захоплених районах, з території Росії і з Азовського моря. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter