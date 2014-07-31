Бойовики продовжують отримувати зброю з окупованого Росією Криму - штаб АТО
07:59, 31 липня 2014Політика
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Бойовики продовжують отримувати зброю та боєприпаси з окупованого Росією Криму.
Бойовики продовжують отримувати зброю з окупованого Росією Криму - штаб АТО/ Фото: УНИАН
Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
"Разом з тим продовжується постачання зброї та боєприпасів з тимчасово окупованої території АР Крим на Азовське узбережжя Донецької області", - повідомляють у штабі.
Нагадаємо, у червні терористи обстрілювали українських силовиків зі своїх позицій у захоплених районах, з території Росії і з Азовського моря.
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