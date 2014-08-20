ГПУ передала суду документи у справі про викрадення активістів Євромайдану

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці минулого року під час масових акцій протесту у Києві, посадові особи владних та силових структур залучили до боротьби з активістами осіб з криміналітету та колишніх спортсменів.

Представники влади надали їм інформацію про те, що вночі Луценко буде відвозити до Олександрівської лікарні Вербицького, який отримав травми під час протистоянь на Майдані Незалежності. Злочинці завчасно прибули до медичного закладу на п’яти автомобілях.

За розробленим планом, одна група осіб контролювала обстановку навколо лікарні, інша – відслідковувала прибуття цих активістів. Після того як вони приїхали до медзакладу, зловмисники напали на них і скрутивши вивезли до Бортницького лісництва у лісосмугу, де почали бити, вимагаючи надати інформацію про діяльність Євромайдану.

Вранці нападники відвезли активістів у гаражне приміщення Дарницького району та продовжили катування. Згодом їх вивезли у безлюдну місцевість та відпустили. Внаслідок злочинних дій Вербицький помер.

Читайте такожУ справі про викрадення активістів Євромайдану Луценка та вбивство Вербицького затримали трьох осібНа даний час слідством встановлено 13 осіб, які організовували або були виконавцями цих злочинів, 10 з них перебувають у розшуку. Обвинувальний акт щодо двох осіб передано до Бориспільського міськрайонного суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня тіло львівського активіста Вербицького було знайдено в лісі поблизу села Гнідин Бориспільського району Київської області.

Вербицького разом із громадським активістом Луценком було викрадено 21 січня з Олександрівської лікарні, куди Луценко привіз Вербицького після поранення під час сутичок на вулиці Грушевського. Двох активістів викрали 10 невідомих молодиків, завезли за місто, катували та допитували, а потім кинули у лісі на морозі. 22 січня тіло Вербицького було знайдено у лісі під Гнідином. Луценко, який зумів вибратися з лісу, розповів, що викрадачі особливо жорстоко катували Вербицького через те, що він був львів'янином.

Слідчим відділенням Бориспільського міськвідділом ГУ МВС України в Київській області було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України.