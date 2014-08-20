У Донецьку чути залпи гармат, є постраждалі - міськрада
15:30, 20 серпня 2014Політика
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В п'яти районах Донецька чути залпи гармат, є постраждалі серед мирних жителів.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.
Згідно з повідомленням, сьогодні зазнало артобстрілу селище шахти «Трудовська» в Петровському районі. За попередніми даними, є руйнування житлових будинків і постраждалі серед мирного населення.
Інформація уточнюється, на місці працюють пожежні розрахунки ДСНС, зазначили в міськраді.
Читайте такожЗа добу в Донецькій області загинули 34 мирних жителіТакож міськрада із посиланням на місцевих жителів повідомляє, що в Ленінському, Калінінському, Пролетарському, Київському та Куйбишевському районах міста чути залпи гармат.
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