Україна почне оформляти гуманітарний конвой з РФ не раніше четверга – РНБО
20:55, 20 серпня 2014Політика
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Українські митники та прикордонники почнуть огляд та оформлення російської гуманітарної допомоги не раніше четверга.
REUTERS
Про це "Українській правді" повідомив речник РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, "чотири вантажівки знаходяться у транзитній зоні пункту пропуску "Донецьк".
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"Перевірка вантажу українськими прикордонниками та митниками може розпочатися не раніше четверга, оскільки ними досі не отримано відповідної документації", - пояснив Лисенко.
Як відомо, у середу ввечері перші вантажівки із російської колони гуманітарної допомоги заїхали до російського прикордонного пункту "Донецьк" і готуються заїхати в Україну.
Російський гуманітарний конвой виїхав з російського Донецька
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