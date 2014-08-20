Україна почне оформляти гуманітарний конвой з РФ не раніше четверга – РНБО

Про це "Українській правді" повідомив речник РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, "чотири вантажівки знаходяться у транзитній зоні пункту пропуску "Донецьк".

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"Перевірка вантажу українськими прикордонниками та митниками може розпочатися не раніше четверга, оскільки ними досі не отримано відповідної документації", - пояснив Лисенко.

Як відомо, у середу ввечері перші вантажівки із російської колони гуманітарної допомоги заїхали до російського прикордонного пункту "Донецьк" і готуються заїхати в Україну.