Глава МЗС Литви порівняв ситуацію на Донбасі з нападом СРСР на Чехословаччину

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс порівняв нинішню ситуацію в Україні з нападом СРСР на Чехословаччину в 1968 році.

Про це Лінкявічюс написав у Twitter.

«46 років тому Радянський Союз вторгся в Чехословаччину. Захід не втрутився, щоб не загострювати напруженість. Дежа вю?», - помітив Лінкявічюс.