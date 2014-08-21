Глава МЗС Литви порівняв ситуацію на Донбасі з нападом СРСР на Чехословаччину

14:00, 21 серпня 2014
Політика
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Про це Лінас Лінкявічюс написав у Twitter.

facebook.com/TSPMI

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс порівняв нинішню ситуацію в Україні з нападом СРСР на Чехословаччину в 1968 році.

Про це Лінкявічюс написав у Twitter.

«46 років тому Радянський Союз вторгся в Чехословаччину. Захід не втрутився, щоб не загострювати напруженість. Дежа вю?», - помітив Лінкявічюс.

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