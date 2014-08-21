Росія залишає за собою всі варіанти, зокрема військове втручання в Україну - Расмуссен



Про це він сказав в інтерв`ю Bild, переклад якого наводить ІноПреса.

«Абсолютно очевидно, що після військової інтервенції Росії в Україну, що суперечить міжнародному праву, колишнього рівня довіри немає. Вперше з часів закінчення Другої світової війни європейська країна за допомогою військової сили приєднала до себе частину іншої країни. Росія викинула за борт всі свої обіцянки і взяті міжнародні зобов`язання і створила абсолютно нову ситуацію у сфері безпеки в Європі, до якої нам тепер належить пристосовуватись», - заявив Расмуссен.

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НАТО, за словами генсека, «слід укріпити загальну оборону: Альянс вже почав повітряне патрулювання в Прибалтиці, направив бойові кораблі в Балтійське і Чорне моря. Зросла кількість військових навчань у Польщі і державах Балтії. На саміті НАТО ми зробимо нові кроки для того, аби в разі потреби відреагувати якомога швидше». При цьому Расмуссен наголосив, що йдеться не про військові сценарії.

Також він не виключив, що Росія вторгнеться в Україну: «Ризик є». «Ми тільки що бачили, як російські військові стягуються на українському кордоні. Ми спостерігали постійний приплив зброї і бойовиків з Росії до східної України. Ми бачимо сильну російську участь у дестабілізації ситуації на сході України, що включає і підтримку озброєних сепаратистів. Зрозуміло принаймні одне: росіяни залишають за собою всі варіанти, зокрема й військове втручання», - сказав генсек.

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Расмуссен відзначив, що НАТО може принципово допомогти реформувати і модернізувати українську армію. «У короткостроковій перспективі це також означає, що українські військові частіше братимуть участь у навчаннях НАТО», - сказав він.

Проте НАТО, як пояснив Расмуссен, «може допомогти тільки з питаннями оборони і безпеки. Євросоюз та інші міжнародні організації, у свою чергу, повинні допомогти Україні з відновленням її економіки. НАТО є лише частиною загальної міжнародної відповідальності».