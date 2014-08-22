На в'їзді до Станиці Луганської бойовики відбили у ЗСУ блокпост

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права Справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, цю інформацію йому передали місцеві жителі, члени його громадської організації, які стали очевидцями того, що відбувається, а також самі військові.

«У Станиці Луганській бойовики відбили у ЗСУ блокпост на в'їзді до міста, але саме місто зараз перебуває під контролем українських військ. Із боку бойовиків були спроби контратакувати позиції українських військових у районі Георгіївки й Великої Вергунки», - сказав Снєгирьов.

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При цьому він додав, що «контратаки терористів були успішно відбиті й вказані позиції контролюються як і раніше частинами української армії». Активіст також повідомив, що бойовики зараз «знаходяться у піднесеному настрої через входження «гуманітарного конвою», який вони вважають вторгненням регулярних частин Російської Федерації під виглядом миротворчого контингенту».