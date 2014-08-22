Міліція у святкові дні працюватиме повним складом у посиленому режимі
20:05, 22 серпня 2014Політика
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Міліція упродовж святкових днів в Україні працюватиме у посиленому режимі та стовідсотковим складом.
Міліція закликає до правопорядку у святкові дні / Фото: УНИАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС України.
«У День Державного прапора України та День незалежності України на всій території нашої держави заплановано проведення великої кількості масових заходів. Тому українська міліція, аби забезпечити правопорядок, працюватиме у посиленому режимі та стовідсотковим складом», - йдеться в повідомленні.
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Так, у День Державного прапора в країні заплановано майже 900 масових заходів, а у День незалежності України – майже 800, поінформували в МВС.
Правоохоронці закликають громадян дотримуватися правопорядку.
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