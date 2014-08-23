Чуркін заявив, що "гумконвой" їде під охороною терористів

Про це заявив постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін, передає Радіо Свобода.

"Траса для російського конвою ретельно охороняється місцевими силами самооборони (бойовиками, – Ред.). Ми сподіваємося, що конвой прийде до місця призначення і за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста буде розподілений нужденному населенню", – зазначив Чуркін.

А таку велику кількість вантажівок, з яких складається "гуманітарний конвой", Чуркін пояснив необхідністю мати запас на випадок поломки.

"Іноді ми маємо речі для підтримки. При перевезенні великої кількості вантажу, який ви хочете поставити, деякі вантажівки з дитячим харчуванням поламалися, тож ви повинні мати запасні вантажівки для доставлення цього вантажу. Коли їде 280 вантажівок, можливо це має сенс, щоб мати кілька порожніх машин, але я не знаю, якщо це дійсно так у цьому випадку", – спробував пояснити постпред Росії при ООН.

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Нагадаємо, під час розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Путін заявив, що після "очевидних провокацій" з боку України, Росія вирішила направити "конвой" за його призначенням.

Пентагон засуджує входження російського "гуманітарного конвою" в Україну і вимагає негайно відвести вантажівки і персонал з її території.