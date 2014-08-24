Україна скоротить частину своїх дипломатичних установ

Про це повідомив заступник голови адміністрації президента (АП) Валерій Чалий на своїй сторінці в соцмережі.

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Причиною скорочення закордонних дипломатичних установ він називає економію державних коштів. "Сумно, але змушені "по-живому" різати генеральні консульства і посольства, незабаром доведеться оптимізувати структуру дипустанов (читай - ліквідувати частину з них)", - зазначив заступник голови АП. При цьому від підкреслив, що на початку вересня очікується заміна ряду послів в ключових країнах.

Джерела "ЄвроПравди" в Міністерстві закордонних справ підтверджують наміри про скорочення. За даними джерел, під ліквідацію потраплять, зокрема, деякі дипустанови в країнах Євросоюзу і в країнах Європи, що перебувають поза ЄС.

Наприклад, у балканській частині ЄС зараз функціонують посольства в Словенії (3 дипломати) і Хорватії (6 дипломатів), хоча відстань між їхніми столицями всього 140 км. Між тим, функціонування двох посольств вимагає подвійної оренди приміщень, виплати зарплати співробітникам без дипломатичного статусу та іншого фінансування.

Під питанням також майбутнє посольства України в Норвегії та кількох інших диппредставництв, зокрема - генконсульств.

Джерела підкреслюють, що скорочення не торкнеться, або майже не торкнеться представництв України в країнах Африки (південніше Сахари).

У країнах середземноморської Африки і Близького сходу диппредставництва ліквідовувати не будуть, проте очікується значне скорочення персоналу.