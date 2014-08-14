У Донецьку тривають обстріли: снаряди влучили у торговельні центри, є поранені та загиблі

Сьогодні вдень у центрі Донецька в результаті артобстрілів постраждали семеро, кількість загиблих уточнюється.

Як повідомили УНІАН в департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, сьогодні в результаті обстрілу центру Донецька (район міської прокуратури) 7 людей дістали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Даних про загиблих немає.

Читайте такожНа Донеччині в результаті артобстрілів загинув один мирний житель, 11 – поранені

У прес-службі Донецької міськради інформують, що о 12.00 артобстрілу зазнав приватний сектор у Куйбишевському районі. Постраждали будинки, розташовані за торговим центром "Імперія Меблів". Є інформація про двох загиблих мирних жителів.

Також згідно з інформацією міськради, близько 12 години 50 хвилин у результаті влучення снарядів були пошкоджені торговий центр "Планета" і торгово-офісний центр "Грін Плаза", розташовані на перетині вулиці Артема і Садового проспекту. Є загиблі люди, кількість яких наразі уточнюється.

На місці працюють бригади МНС. Рух трамваїв маршрутом №1 і тролейбусів №2 не здійснюється.