У Донецьку тривають обстріли: снаряди влучили у торговельні центри, є поранені та загиблі
У результаті влучення снарядів були пошкоджені торговий центр "Планета" і торгово-офісний центр "Грін Плаза".
Сьогодні вдень у центрі Донецька в результаті артобстрілів постраждали семеро, кількість загиблих уточнюється.
Як повідомили УНІАН в департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, сьогодні в результаті обстрілу центру Донецька (район міської прокуратури) 7 людей дістали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Даних про загиблих немає.
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У прес-службі Донецької міськради інформують, що о 12.00 артобстрілу зазнав приватний сектор у Куйбишевському районі. Постраждали будинки, розташовані за торговим центром "Імперія Меблів". Є інформація про двох загиблих мирних жителів.
Також згідно з інформацією міськради, близько 12 години 50 хвилин у результаті влучення снарядів були пошкоджені торговий центр "Планета" і торгово-офісний центр "Грін Плаза", розташовані на перетині вулиці Артема і Садового проспекту. Є загиблі люди, кількість яких наразі уточнюється.
На місці працюють бригади МНС. Рух трамваїв маршрутом №1 і тролейбусів №2 не здійснюється.