Посол США в Україні: Росія почала контрнаступ
14:34, 26 серпня 2014Політика
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Росія фактично розпочала на Україну спрямований контрнаступ.
REUTERS
Про це написав посол США в Україні Джеффрі Пайєтт у своєму "Твіттері". "Нові колони російських танків та важкої зброї, що перетинають кордон України, свідчать про те, що спрямований контрнаступ вже почався", – зазначив посол.
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Напередодні кілька засобів масової інформації з посиланням на джерела повідомили про вторгнення на територію України російської колони з озброєнням і військовою технікою.
Нові колони російських танків та важкої зброї, що перетинають кордон #Україна, свідчать про те, що спрямований контрнаступ вже почався
— Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) 26 августа 2014
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