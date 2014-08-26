Посол США в Україні: Росія почала контрнаступ

14:34, 26 серпня 2014
Політика
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Росія фактично розпочала на Україну спрямований контрнаступ. 

REUTERS

Про це написав посол США в Україні Джеффрі Пайєтт у своєму "Твіттері". "Нові колони російських танків та важкої зброї, що перетинають кордон України, свідчать про те, що спрямований контрнаступ вже почався", – зазначив посол.

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Напередодні кілька засобів масової інформації з посиланням на джерела повідомили про вторгнення на територію України російської колони з озброєнням і військовою технікою.

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