Посол США в Україні: Росія почала контрнаступ

Про це написав посол США в Україні Джеффрі Пайєтт у своєму "Твіттері". "Нові колони російських танків та важкої зброї, що перетинають кордон України, свідчать про те, що спрямований контрнаступ вже почався", – зазначив посол.

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Напередодні кілька засобів масової інформації з посиланням на джерела повідомили про вторгнення на територію України російської колони з озброєнням і військовою технікою.